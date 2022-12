Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt wieder an

Konjunktur: Quote bei Firmeninsolvenzen in Thüringen weiter niedrig

Trotz eines Anstiegs bei Firmenpleiten in diesem Jahr gehört Thüringen weiter zu den Bundesländern mit der niedrigsten Quote an Unternehmensinsolvenzen. Nach am Dienstag vorgelegten Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform kamen seit Jahresbeginn 36 Insolvenzen auf 10.000 Unternehmen. Niedriger war die Quote nur in Bayern (35), während Baden-Württemberg (36) gleichauf mit Thüringen lag. Im vergangenen Jahr waren in Thüringen 32 Pleiten je 10.000 Unternehmen verzeichnet worden.