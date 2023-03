EU-Kommission will Verbraucher stärken

Featured: iPhone 12, 13 und SE (2022) selbst reparieren: So funktioniert das Reparatur-Kit von Apple

iPhone-Besitzer:innen können ihre Geräte auf Wunsch jetzt selbst reparieren: Apple hat in den USA damit begonnen, Ersatzteile und Werkzeuge für alle zu verkaufen. Doch möchtest Du künftig zum Beispiel Dein iPhone 12 selbst reparieren, ist das mit Risiken verbunden. Immer mehr Menschen verlangen ein „Recht auf Reparatur”: Viele Hersteller designen ihre Geräte so, dass Nutzer:innen sie weder selbst reparieren, noch leicht Ersatzteile besorgen können. Es gibt zwar einige unabhängige Portale wie zum Beispiel „ifixit.org”, die kostenlos Reparaturanleitungen bereitstellen. Bis heute haben Endkund:innen oftmals aber nicht die Option, ihre Geräte selbst zu reparieren oder kommen nur schwer an Ersatzteile. Dadurch entsteht viel Müll, der die Umwelt belastet: Allein 2019 gab es laut dem Global Waste Monitor weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott. Viele US-Bundesstaaten fordern daher ein „Recht auf Reparatur” – und Zugang zu Originalteilen. In der EU gibt es seit ...