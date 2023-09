Übernachtungszahlen im Juli weiterhin unter Vorkrisen-Niveau

Thüringens Tourismus noch unter dem Niveau vor Corona

Der Tourismus in Thüringen hat sich im vergangenen Jahr erholt, aber das Niveau vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt vorlegte. Danach stieg die Zahl der Übernachtungen um 37,3 Prozent auf mehr als 9 Millionen - ein Plus von 2,5 Millionen Übernachtungen im Vergleich zum stärker von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021.