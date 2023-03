Volkswirt: Lohnforderungen nicht aus der Luft gegriffen

Kundgebung in Hamburg: Beschäftigte demonstrieren vor Finanzbehörde

Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben kurz vor Beginn der Tarifverhandlungen des Bundes und der Kommunen bei einer Kundgebung in Hamburg ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Sie versammelten sich am Montag vor der Finanzbehörde mit Transparenten wie «10,5 %, Mind. 500 € mehr - Ist mehr für uns Alle» oder «Raise your Hand for > 10,5 %». Zudem wollten sie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) symbolisch 8000 Unterstützerunterschriften überreichen. Bundesweit hat die Gewerkschaft nach eigenen Angaben rund 250 000 Unterschriften gesammelt. Die erste Verhandlungsrunde für Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen ist für Dienstag in Potsdam angesetzt.