Bahn-Warnstreiks ohne Chaos - Verhandlungen am Dienstag

Börse in Frankfurt: Dax gibt leicht nach

Am deutschen Aktienmarkt ist auch am letzten Börsentag der Woche die Luft raus. Der Dax gab am Freitagnachmittag um 0,16 Prozent auf 15.770,89 Punkte leicht nach. Auf Wochensicht steht für den deutschen Leitindex ein moderates Minus zu Buche. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem jüngsten Tief im März ist dem Leitindex in dieser Woche unterhalb der Marke von 16.000 Punkten die Puste ausgegangen.