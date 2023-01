Verdi bestreikt Paketverteilzentren der Post

Post: Verdi rechnet mit 5500 Beschäftigten bei Streiks im Südosten

Die Gewerkschaft Verdi rechnet am Freitag mit 5500 Postbeschäftigten, die sich an den Warnstreiks in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligen werden. «Somit bleiben am Freitag Tausende Post-Paketsendungen unbearbeitet», sagte der Fachbezirksleiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Normen Schulze der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen. Die Gewerkschaft hatte bereits in der Nacht in den Brief- und Postzentren der drei Länder zum Streik aufgefordert. Betroffen sind unter anderem Standorte in Leipzig, Dresden, Magdeburg und Erfurt. Für Sachsen werden dabei 2500 Teilnehmer und für Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils 1500 Teilnehmer erwartet.