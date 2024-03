Streik bei Austrian Airlines - Flugausfälle bis Karfreitag

Lufthansa streicht einzelne Flüge bereits am Dienstag

Der am Mittwoch beginnende Streik des Lufthansa-Bodenpersonals trifft die Fluggesellschaft und Passagiere schon am Dienstag. In München wurden der für mittags geplante Langstreckenflug nach San Diego in den USA und der für spätabends geplante Flug nach Osaka in Japan gestrichen, wie Flughafen-Sprecher Robert Wilhelm sagte.