Etwas mehr Unternehmensinsolvenzen im November

Statistik: Weniger Insolvenzen in NRW als vor einem Jahr

Die explodierenden Preise haben sich auf die Zahl von Insolvenzverfahren in Nordrhein-Westfalen noch nicht negativ ausgewirkt. Im Juli 2022 seien bei den Amtsgerichten in NRW 2090 Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren gestellt worden. Das seien 22,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (Juli 2021: 2704 Insolvenzverfahren), teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) in Düsseldorf am Dienstag mit.