Haba beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Haba veranstaltet Jobmesse für Mitarbeiter

Der Spielwarenhersteller Haba will seinen Mitarbeitern helfen, nach der Einstellung der Marke Jako-o neue Jobs zu finden. Von Montag (14. August) an soll am Firmenstandort in Bad Rodach (Landkreis Coburg) eine Jobmesse stattfinden - «da aktuell zahlreiche Firmen der Region auf der Suche nach Beschäftigten sind», wie Haba am Donnerstag mitteilte. «Auf der Messe haben alle Beschäftigten des Familienunternehmens die Möglichkeit, sich über die offenen Tätigkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu informieren.»