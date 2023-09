IW: Neun von zehn Haushaltshilfen sind nicht angemeldet

Dax verliert an Schwung mit US-Börsen

Mit den schwächeren US-Börsen ist am Freitag auch im Frankfurter Aktienhandel die jüngste Euphorie etwas verblasst. Die Hoffnung vom Vortag, dass die Europäische Zentralbank mit ihrem Zinserhöhungszyklus am Ende angelangt ist, hatte sich am Morgen nochmals positiv ausgewirkt. Nahe der 16.000-Punkte-Marke war dann aber Schluss für den Dax, denn starke Wirtschaftsdaten aus den USA dämpften wieder etwas die Stimmung.