Opec+: Überraschende Drosselung der Ölförderung

Börse in Frankfurt: Dax etwas schwächer zum Auftakt des zweiten Quartals

Steigende Ölpreise haben den jüngsten Vorwärtsdrang des deutschen Aktienmarktes zum Auftakt in das zweite Quartal gebremst. Der deutsche Leitindex Dax schloss mit minus 0,31 Prozent bei 15.580,92 Punkten. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex um 4,5 Prozent zugelegt und war dicht an sein Jahreshoch von etwas über 15.700 Punkten herangerückt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte fiel am Montag um 0,78 Prozent auf 27.446,15 Zähler.