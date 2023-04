Zoff um Eierlikör-Werbung: Ei, Ei, Ei, Ei, Ei ist erlaubt

Oberlandesgericht Celle: Ex-IS-Mitglied berichtet vor Gericht

Am Anfang halfen ihr Koranverse gegen Albträume: Eine 34-jährige Frau schildert zum Prozessauftakt in Celle, wie sie in den Sog des IS geriet. Weil sie später in Anschlagspläne involviert war, drohen ihr nun einige Jahre Gefängnis.