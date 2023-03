Angeklagter als Ankläger - Ex-Wirecard-Chef beendet Aussage

Wirecard-Prozess: Braun will Veruntreuung von Millionen belegen

Im Wirecard-Prozess will der als mutmaßlicher Milliardenbetrüger angeklagte Ex-Vorstandschef Markus Braun mit Hilfe von Kontoauszügen seine Unschuld beweisen. Der österreichische Manager präsentierte dem Gericht am Donnerstag eine detaillierte Auswertung von Überweisungen, denen zufolge der mitangeklagte Kronzeuge Oliver Bellenhaus Firmengelder in großem Stil abgezweigt haben soll. «Man hat sich ab 2013 massiv Gelder gegönnt», sagte Braun. Geflossen sei das Geld vor allem an «einige wenige Veruntreuungsgesellschaften».