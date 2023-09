Glyphosat: Verlängerung der Zulassung wahrscheinlicher

Anti-Glyphosat-Aktion - Bayer: Mittel bewährt und sicher

Aktivisten haben vor der Konzernzentrale des Glyphosat-Herstellers Bayer gegen eine EU-weite Wiederzulassung des Unkrautvernichters protestiert. Es gehe vor allem um die Aufklärung von Datenlücken, sagte ein Sprecher der Gruppe «Coordination gegen Bayer-Gefahren», die mit einer Handvoll Mitglieder am Donnerstag in Leverkusen einen offenen Brief an Bayer übergab. Das Unternehmen setzt sich dagegen für die Erneuerung der Genehmigung ein: Das Mittel habe sich seit Jahrzehnten bewährt und sei bei ordnungsgemäßer Anwendung sicher und umweltverträglich.