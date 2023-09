Solarstrom-Förderung für E-Autos nach nur einem Tag gestoppt

Geldvergabe für Digitalisierung von Schulen umgestellt

Weil noch viel Geld aus einem Digitalisierungsprogramm für Schulen vorhanden ist, stellt Niedersachsen das Antragsverfahren um. Damit soll verhindert werden, dass Geld für die Digitalisierung an Schulen ungenutzt bleibt. Vom 1. Juli an entfällt das festgelegte Budget für jeden Schulträger und es wird auf ein anderes Verfahren umgestellt, wie das Kultusministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Damit alle Schulen noch die Chance haben, ihr Geld abzuschöpfen, wird die Antragsfrist bis zum 30. Juni verlängert.