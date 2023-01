Unruhe bei Panzermotoren-Hersteller am Bodensee

Maschinenbau: Rolls-Royce Power Systems: Viele Aufträge und Lieferprobleme

Der Antriebssysteme- und Großmotoren-Hersteller Rolls-Royce Power Systems kann sich vor Aufträgen kaum retten, hat aber auch mit Problemen bei Lieferketten zu kämpfen. In der ersten Jahreshälfte seien Aufträge im Wert von 2,1 Milliarden britische Pfund (2,5 Mrd Euro) eingegangen, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedrichshafen am Donnerstag mit. Im zweiten Quartal habe es so umfangreiche Bestellungen wie nie in der Firmengeschichte gegeben. In manchen Bereichen sei die Produktion schon bis Ende des kommenden Jahres ausgelastet.