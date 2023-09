Klimaneutrales Fliegen: Regierung will Branche unterstützen

Lufthansa: Steuer in Forschung und Entwicklung stecken

Vor der Nationalen Luftfahrtkonferenz an diesem Montag hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr eine Reform der Luftverkehrssteuer gefordert. Die Einnahmen sollten in die Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe fließen, sagte Spohr dem «Tagesspiegel Background». «Ich würde mir wünschen, dass der Koalitionsvertrag an dieser Stelle umgesetzt wird.» Für gleiche Wettbewerbsbedingungen müsse es zudem eine europaweite Luftverkehrssteuer geben.