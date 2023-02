Nach Gemüse könnte auch Obst in Großbritannien knapp werden

Krankenkasse: AOK Plus: Viele Grundschüler mit Defiziten

Mehr als jeder dritte Grundschüler in Sachsen und Thüringen hat Defizite in der Entwicklung, verhält sich auffällig oder leidet unter einer psychischen Störung. Bei 37,3 Prozent der sächsischen Kinder wurde im Vorjahr eine psychische Erkrankung oder eine Verhaltensstörung diagnostiziert, in Thüringen lag der Anteil bei 35,5 Prozent. Das geht aus einer Auswertung von Versichertendaten der Krankenkasse AOK Plus hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Von den 151.000 Grundschülern in Sachsen sind etwa 80 Prozent bei der AOK Plus versichert, in Thüringen sind es knapp 55 Prozent.