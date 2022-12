Erzeugerpreise für Agrarprodukte steigen weiter stark

Preissteigerungen: Inflationsrate in Thüringen steigt auf 10,7 Prozent

Hohe Energie- und Lebensmittelpreise haben die Inflation in Thüringen im Oktober erstmals in diesem Jahr über die Zehn-Prozent-Marke getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Ein höherer Wert wurde im Freistaat demnach bislang nur im Jahr 1992 ausgewiesen, damals wurden die ostdeutschen Mieten schrittweise an das Westniveau angepasst, und die Teuerung lag bei 11,2 Prozent.