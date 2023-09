Institute: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 deutlich

Wieder mehr Insolvenzen: Wirtschaft mahnt Politik

Die Zahl der Unternehmens-Insolvenzen in Bayern steigt seit einem Jahr wieder an und liegt fast wieder auf dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. «Wir beobachten, dass aktuell vermehrt größere Unternehmen in die Insolvenz geraten, wodurch mehr Beschäftigte betroffen sind», sagte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, am Donnerstag in München. «Die sich eintrübende Konjunktur erhöht den Druck auf die Unternehmen zusätzlich und kann zu einem weiteren Anstieg der Insolvenzen führen.»