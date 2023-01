Elektro-Industrie auf Rekordkurs - Starkes Stromnetz nötig

Wahlkampf: Vor der Wahl: Wohnungswirtschaft will bezahlbares Wohnen

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat die Wohnungswirtschaft sich für bezahlbares Wohnen als zentrale Botschaft im Wahlkampf ausgesprochen. Außerdem erwarte man von der künftigen Landesregierung, sich in Berlin für verlässliche Rahmenbedingungen einzusetzen, sagte die Chefin des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Susanne Schmitt, am Mittwoch in Langenhagen. Dazu zähle der Verzicht auf zusätzliche bauliche Anforderungen im preisgedämpften Mietwohnungsbau: «Denn am Ende zahlen es unsere Mieter, die mit ihren kleinen und mittleren Einkommen schon jetzt jeden Euro mehrfach umdrehen müssen.»