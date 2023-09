Autoabsatz in EU erholt sich von Engpässen

Dax leicht im Plus vor US-Leitzinsentscheid

Vor der Leitzinsentscheidung in den USA bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax aber wieder leicht zu. Trotzdem dürfte er sich, wie in den Wochen zuvor, weiterhin nur in einer recht engen Spanne bewegen.