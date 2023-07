VW bei Elektroautos im Inland noch hinter Tesla

VW-Verkäufe im ersten Quartal insgesamt erholt

Die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns haben sich im ersten Quartal wieder verbessert. Wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten, stiegen die weltweiten Auslieferungen von Anfang Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent auf etwas mehr als 2 Millionen Fahrzeuge. Ein Grund dafür ist die sich allmählich stabilisierende Versorgung mit Elektronik. Große Zuwächse für VW gab es unter anderem auf dem Heimatmarkt Westeuropa (26,9 Prozent) und in Nordamerika (22,1 Prozent). Deutlich schwächer blieben die Geschäfte aber in China (minus 14,5 Prozent) sowie in der Konfliktregion Mittel- und Osteuropa (minus 5,8 Prozent).