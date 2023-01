Greenpeace: Unterirdische CO2-Speicherung ist Scheinlösung

Energie: Habeck sieht Potenzial in CO2-Speicherung

Auch nach dem Plädoyer von Bundesklimaminister Robert Habeck für eine unterirdische Speicherung von Kohlendioxid bleibt der schleswig-holsteinische Ressortchef Tobias Goldschmidt bei seiner ablehnenden Haltung. Dies bekräftigte der Grünen-Politiker am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sein Parteikollege hatte bei einem Besuch in Norwegen gesagt: «Lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre».