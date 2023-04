US-Regierung startet öffentliche Konsultation zu KI-Software

Bildung: Täuschungen mit KI-Programmen: Software soll Schulen helfen

Zur Verhinderung von Täuschungsversuchen an Schulen durch Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI) setzt das Kultusministerium auch auf den Einsatz von Computerprogrammen. «Grundsätzlich sei das Problem nicht neu, «versuchter Unterschleif ist seit jeher ein Thema an den Schulen», sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. «Wie so oft nehmen hier unsere Lehrkräfte, die ihre eigenen Schülerinnen und Schüler und deren Leistungsfähigkeit genau kennen und beurteilen können, eine Schlüsselrolle ein.»