Kommt die Pleitewelle? Immer mehr Firmen insolvent

Berlin mit meisten Insolvenzen im Ländervergleich

In Berlin haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres relativ viele Unternehmen Insolvenz angemeldet - in Brandenburg waren es dagegen relativ wenig. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform registrierte in der Hauptstadt 103 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Damit habe das Bundesland im Ländervergleich die höchste Quote. Brandenburg steht demnach mit lediglich 35 zahlungsunfähigen Unternehmen zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern am besten da. Im Bundesdurchschnitt betrug die Insolvenzquote den Angaben zufolge 56.