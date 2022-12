Einigkeit zur Förderung der EU-Mikrochipproduktion

Elektronik: Investitionspläne von Infineon finden starke Resonanz

Die Pläne von Infineon für ein neues Halbleiterwerk in Dresden haben in Sachsen starke Resonanz ausgelöst. Das Branchennetzwerk Silicon Saxony - ein Zusammenschluss von mehr als 400 Firmen und Forschungseinrichtungen - wertete die Pläne am Dienstag als Beleg dafür, dass «Deutschland und Europa international wettbewerbsfähig sind und bleiben». CDU-Regierungschef Michael Kretschmer nannte die auf 5 Milliarden Euro veranschlagte Investition ein «Zukunftsversprechen». «Mikroelektronik ist die Schlüsseltechnologie. Sachsen hat über Jahrzehnte diese Zukunftsindustrie durch Investitionen in die Wissenschaft gefördert.» Die IG Metall sprach von einer guten Nachricht für die ganze Region.