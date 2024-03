Gläubiger entscheiden über Abwicklung von Signa-Firmen

Dax bleibt etwas unter 18.000 Punkten

Der vor dem Wochenende lethargische Dax hat am Montag wieder Kurs auf die Marke von 18.000 Punkten genommen. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 17.980,77 Punkte. Damit rückte er auch dem Rekordhoch von 18.039 Punkten näher, das er am vergangenen Donnerstag erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,49 Prozent auf 26.192,35 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,21 Prozent hoch.