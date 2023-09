Auch im Juli deutlich weniger Baugenehmigungen für Wohnungen

Wohnungsbau im Sinkflug

Dem Wohnungsbau in Bayern steht eine Talfahrt bevor. Im ersten Quartal ist die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen im Jahresvergleich um 28,9 Prozent auf 15.277 eingebrochen. In absoluten Zahlen waren das 6216 Wohnungsbaugenehmigungen weniger, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Freitag mitteilte. In ländlichen Regionen ist das Phänomen mit einem Rückgang von 40 Prozent noch sehr viel ausgeprägter als in den kreisfreien Städten.