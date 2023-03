Energiekrise für Mieter mit Ölheizung besonders hart

Verbraucher: Inflationsrate in Thüringen bleibt hoch: Gemüse teuer

Die Verbraucherpreise in Thüringen haben auch im Februar auf hohem Niveau gelegen. Die Teuerungsrate betrug 8,5 Prozent nach 8,4 Prozent im Januar, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Den größten Anstieg im Vergleich zu Februar 2022 ermittelten die Testkäufer des Landesamtes bei den Preisen für Nahrungsmittel gefolgt von denen für Energie.