Zahl der Bäckereibetriebe geht weiter zurück

Energie: Branche: Bäckereien durch Krise unterschiedlich belastet

Handgemachte Dominosteine, Lebkuchen und selbst gebackener Stollen: Bäckereien in Brandenburg bieten trotz Energiekrise auch in diesem Jahr wieder manche Weihnachtsleckerei an. Die Belastungen durch die Teuerungen seien in den Betrieben unterschiedlich, sagte Karl-Dietmar Plentz, Sprecher der Bäckereien in Berlin und Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt Betriebe, die kommen gut durch die Situation, andere müssen ihr Geschäft zumachen.»