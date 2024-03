Hafer bei Verbrauchern gefragt - bei Landwirten unbeliebt

Mehr Kartoffeln in Thüringen geerntet

In Thüringen sind in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Kartoffeln geerntet worden. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Zuwachs um rund ein Drittel verzeichnet, das langjährige Mittel pro Hektar wurde um sechs Prozent übertroffen, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mitteilte.