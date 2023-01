Umfrage: Stimmung bei Landwirten hat sich verbessert

Agrarminister: Agrarminister Özdemir sieht sich weiter in Berlin

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht seinen politischen Wirkungskreis weiterhin in der Bundespolitik. Der Grünen-Politiker, der als ein Nachfolger des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gehandelt wird, sagte am Freitag in Eberstadt (Kreis Heilbronn), er habe einen wunderbaren und fordernden Job. Den wolle er gut machen. Mit Stuttgart vertrete er den «schönsten Wahlkreis Deutschlands» in Berlin. «Wir haben einen großartigen Ministerpräsidenten.»