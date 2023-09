IG Metall sieht Vier-Tage-Woche als längerfristiges Thema

IG Metall: Fortschritt bei Angleichung der Arbeitszeiten

Bei der Angleichung der Arbeitszeiten auf westdeutsches Niveau gibt es in Thüringen nach Einschätzung der IG Metall Fortschritte. Bisher seien in 20 Unternehmen Vereinbarungen geschlossen worden, die eine schrittweise Einführung der 35-Stunde-Woche vorsehen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag bei einer Bezirkskonferenz in Weimar mit. Solche Vereinbarungen gebe es unter anderem bei Betrieben von Carl Zeiss in Jena, bei der BMW Fahrzeugtechnik GmbH in Eisenach oder Betrieben der Samag-Gruppe (Saalfeld).