Ersatzverkehr: Bahn-Gewerkschaft fürchtet Busfahrermangel

Bahnstrecken in Generalsanierungsplan aufgenommen

Mehrere Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz sind in den milliardenschweren Generalsanierungsplan für das deutsche Schienennetz aufgenommen worden. So sollen die Teilstrecken Troisdorf-Koblenz und Koblenz-Wiesbaden im zweiten Halbjahr 2026 saniert werden, wie sich aus dem am Freitag in Frankfurt auf einem Schienengipfel vorgestellten Plan ergibt. Für das erste Halbjahr 2028 sind die Strecken Hürth-Kalscheuren-Koblenz sowie Koblenz-Mainz vorgesehen. Im zweiten Halbjahr 2029 folgt Forbach-Ludwigshafen.