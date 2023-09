Verband: Häfen brauchen zehnmal mehr Bundesförderung

Hafenwirtschaft will mehr Bundesmittel für Ausbau der Häfen

Für eine klimafreundliche Energie- und Verkehrswende muss der Bund aus Sicht der Hafenwirtschaft deutlich mehr Geld für den Ausbau von Häfen und Infrastruktur bereitstellen. «Die Hafenbetriebe unternehmen bereits große Anstrengungen und investieren unter anderem in die Umrüstung des eigenen Geräte- und Fuhrparks», teilte die Präsidentin des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), Angela Titzrath, am Freitag mit. Auch der Bund müsse «massiv unterstützen und finanzielle Mittel bereitstellen». Titzrath äußerte sich vor einem Branchentreffen zur Nationalen Hafenstrategie auf Einladung des Bundesverkehrsministeriums am Montag in Berlin.