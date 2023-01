Cyberagentur sucht weiter Mitarbeiter

Wirtschaft: «Bulle und Bär in Grün» werben für Standort Ruhrgebiet

Mit «Bulle und Bär in Grün» auf einer Abraumhalde will in den kommenden Tagen das Ruhrgebiet für sich als grüne Wachstumsregion werben. Das Ruhrgebiet habe das Potenzial, sich in Europa als Spitzenreiter der «grünen Transformation» durchzusetzen, sagte der Vorsitzende der Verbandsversammlung beim Regionalverband Ruhr, Frank Dudda (SPD), am Dienstag laut einer Mitteilung.