EU-Kommission will Regeln für «grünen» Wasserstoff festlegen

Energie: Land fördert Wasserstoff-Pilotprojekt von Uniper

Das Land Niedersachsen fördert ein Pilotprojekt des Energiekonzerns Uniper zur Speicherung von Wasserstoff in einer unterirdischen Salzkaverne in Ostfriesland. Wie Uniper am Montag mitteilte, übergab Energieminister Olaf Lies einen Förderbescheid in Höhe von fast 2,4 Millionen Euro. Der Konzern will in der Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich erproben, wie sich Wasserstoff in einer Kaverne speichern lässt. Die Kaverne soll bis zu 250.000 Kubikmeter Wasserstoff aufnehmen können und bis 2024 in Betrieb gehen.