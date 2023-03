Studie: Erdgasleitungen für Wasserstoff-Transport geeignet

Landtag: Pflüger verteidigt Entscheidung für Nord Stream 2

Der Unternehmensberater Friedbert Pflüger sieht Erdgas-Projekte wie Nord Stream 2 auch rückblickend als notwendig an. 2015 habe ein EU-Szenario eine nahezu gleichbleibende Gasnachfrage prognostiziert, etwa zeitgleich sei eine sinkende Produktion in Europa absehbar gewesen, sagte der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete am Freitag im Landtag in Schwerin. Für 2020 sei damals eine Importlücke von 70 bis 100 Milliarden Kubikmetern an Gas prognostiziert worden.