PCK-Raffinerie beginnt neues Jahr ohne russisches Öl

Börse in Frankfurt: Dax bleibt dank Konjunkturhoffnung im Aufwind

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist am zweiten Handelstag des Jahres gut geblieben. «Die Investoren setzen weiter auf eine absehbare Konjunkturerholung in China und dem Euroraum», kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Leitindex Dax stieg am Dienstag um 0,80 Prozent auf 14.181,67 Punkte, womit er sich klar über der zuletzt viel beachteten 14-000-Punkte-Marke behauptete. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,74 Prozent auf 25.917,57 Punkte hoch.