Lindner für Verlängerung der Strompreisbremsen

Hohes Zinsniveau drückt Aktienkurse deutlich

Absehbar hohe Zinsen für längere Zeit haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt die Laune verdorben. Die Zinssignale der US-Notenbank Fed hatten am Vorabend bereits an den US-Börsen Verluste hervorgerufen. Auch in Asien und ganz Europa litt die Stimmung.