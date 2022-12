Home

News

Wirtschaft

Energie: IEA: Kohleverbrauch wird 2022 wohl Rekordhoch erreichen

IEA: Kohleverbrauch wird 2022 wohl Rekordhoch erreichen

Erneuerbare Energien werden zwar ausgebaut, doch in diesem Jahr wird wohl so viel Kohle verbraucht wie noch nie. Das erwartet die Internationale Energieagentur. Das soll die nächsten Jahre so bleiben.

Der weltweite Kohleverbrauch wird der Internationalen Energieagentur IEA zufolge in diesem Jahr wohl so hoch liegen wie noch nie. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der weltweite Kohleverbrauch wird der Internationalen Energieagentur IEA zufolge in diesem Jahr wohl so hoch liegen wie noch nie. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Verbrauch des fossilen Brennstoffs 2022 erstmals über 8 Milliarden Tonnen liegen wird und etwa 1,2 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Einem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht zufolge dürfte der Kohleverbrauch bis 2025 auf diesem Niveau bleiben. «Die Welt ist nah an einem Scheitelpunkt der Nutzung fossiler Brennstoffe», zitierte die IEA Keisuke Sadamori, Direktor für Energiemärkte und Sicherheit bei der Agentur. Der Kohleverbrauch solle als erstes zurückgehen, doch noch sei man nicht so weit. Es gebe jedoch viele Hinweise darauf, dass die aktuelle Krise etwa den Einsatz von Erneuerbaren und Heizpumpen beschleunige. Das werde die Nachfrage nach Kohle in den kommenden Jahren mäßigen.

© dpa