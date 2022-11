Habeck will Einstieg bei Stromnetzbetreiber Tennet prüfen

Wirtschaft: Ausbau der Stromleitungen an Küste soll beschleunigt werden

Der Kreis Dithmarschen, Netzbetreiber und das Land Schleswig-Holstein wollen gemeinsam den Ausbau der Stromleitungen an der Westküste beschleunigen. Dazu schlossen sie am Mittwoch in Heide eine Kooperationsvereinbarung ab. Diese sei ein Bekenntnis der im Land handelnden Akteure, den Ausbau klimaneutraler Infrastruktur so schnell wie möglich voranzutreiben, erklärte Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Die Partner vereinbarten eine Planungskultur, die auf frühzeitige Information und einen «planungsbegleitenden Dialog» mit den Menschen vor Ort setzt.