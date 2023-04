Habeck warnt vor Torschlusspanik beim Heizungstausch

Beratungen: Energiewende erhöht Anfragen bei Schornsteinfegern

Die Pläne der Bundesregierung für klimafreundlicheres Heizen sorgen bei den Schornsteinfegern in Mecklenburg-Vorpommern für deutlich mehr Beratungsanfragen. Hausbesitzer und Wohnungseigentümer wollten wissen, in welche Richtung sie sich jetzt aufstellen müssen, sagte Landesinnungsmeister Jörg Kibellus am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Gemeinsam mit anderen Vertretern der Schornsteinfeger-Innung MV war er am Vormittag im Schweriner Wirtschaftsministerium zu Gast. Neben dem alljährlichen Glücksbringen sei es dabei auch um die Energiewende gegangen, berichtete Kibellus.