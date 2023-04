FDP will dauerhafte Entlastung der Stromkunden

Haushalte: Strompreis verdoppelt sich vielerorts zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel wird für viele Haushalte in Bayern der Strom etwa doppelt so teuer. Unter anderem in München, Nürnberg, Fürth, und Augsburg werden nach Angaben der kommunalen Unternehmen am 1. Januar die Preise steigen. Die sehr hohen Beschaffungspreise wirkten sich zunehmend auf die Kosten für Kundinnen und Kunden aus, hieß es von den Stadtwerken München (SWM).