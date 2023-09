FDP-Fraktion: Industriestrompreis ein «Irrweg»

Grünen-Vorsitzende will Entscheidung zu Industriestrompreis

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang hält eine rasche Entscheidung über einen Industriestrompreis für notwendig. Bei einem Besuch im Ausbildungszentrum des Energieunternehmens Leag in Spremberg in der Lausitz sagte Lang am Montag, der Industriestrompreis sei einer der zentralen Punkte, die in den nächsten Wochen in der Regierung entschieden werden müssten. «Da kann man auch nicht mehr ewig warten.»