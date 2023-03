Bund und Länder einigen sich auf Hilfen für Ölheizungen

Energie: Hilfen für Heizöl- und Pelletkunden: Land setzt auf IT

Sachsen-Anhalt setzt bei der Abwicklung der Härtefallhilfen für Heizöl- und Pelletkunden auf eine gemeinsame IT-Lösung der großen Mehrheit der Bundesländer. Das sagte Umweltminister Armin Willingmann am Rande der Energieministerkonferenz am Donnerstag in Merseburg auf Nachfrage. Aktuell würden die technischen Voraussetzungen für die Antragstellung geschaffen, so der SPD-Politiker. Spätestens Ende April solle die Antragstellung über eine Online-Plattform möglich sein.