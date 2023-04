NGG organisiert ersten Streik der Lieferando-Fahrer

Windanlagenbauer: Vestas-Angestellte protestieren vor Zentrale in Dänemark

Mehr als 200 Beschäftigte des Windanlagenbauers Vestas in Deutschland haben vor dem Hauptfirmensitz in Dänemark für Verhandlungen über einen Tarifvertrag protestiert. Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter vor allem Servicetechniker, hielten am Dienstag eine Kundgebung vor der Vestas-Zentrale in Aarhus ab, wie der mitgereiste Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg, Martin Bitter, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor waren die Beschäftigten am Morgen von Husum aus gemeinsam mit Bussen in die zweitgrößte dänische Stadt gefahren.