DIHK: Verzicht auf Handel bringt keinen positiven Wandel

Dax stabil nach US-Arbeitsmarktdaten

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht seinen moderaten Vorsprung bis zum Handelsende in etwa gehalten. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 15.603,40 Zählern, nachdem er tags zuvor aufgrund von Zinsängsten um gut zweieinhalb Prozent abgesackt war. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochenverlust von rund dreieinhalb Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 1,15 Prozent auf 27.015,19 Punkte.