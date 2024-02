BASF: Großes Potenzial für Künstliche Intelligenz

Zentrum in Kaiserslautern soll KI-Prüfkriterien entwickeln

Das Bundesdigitalministerium finanziert zwei KI-Zentren in Deutschland - eines davon in Kaiserslautern, wo Künstliche Intelligenz schon jetzt eine große Rolle spielt. Es soll sich einer Aufgabe besonders widmen und letztlich Vertrauen in KI schaffen.